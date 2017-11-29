Kırım Tatar Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü anıldı

Deniz Berktay / Kiev, 29 Kasım (DHA) - Kırım Yarımadası’nda 1917 yılında Kırım Tatarları’nın öncülüğünde kurulan Kırım Halk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü çerçevesinde, Kiev’de, Kırım Halk Cumhuriyeti’nin lideri Numan Çelebican’ın hayatını anlatan Kırım Tatarı yazar Yunus Kandım’ın kitabının Ukraynaca baskısının tanıtımı yapıldı.

Kırım Tatarları’nın manevi lideri olarak kabul edilen Kırım Tatar Milli Meclisi eski başkanı ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Rıfat Çubarov’un yanısıra Ukraynalı tarihçilerin de katıldığı etkinlikte konuştu.

Kırımoğlu 1917 yılının Kasım ayında Kırım Tatarları’nın girişimiyle Kırım Halk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu belirterek, bu devlette Kırım’da yaşayan bütün halkların eşit kabul edildiğini ve kadın-erkek eşitliğinin tanındığını aktardı.

Öte yandan Kırım’da yaşayan Çarlık Rusyası memurlarının pek çoğunun 1917 Rus Devrimi’nden sonra kendisini sosyalist ilan ettiğini, fakat Kırım Tatarları’nı hiçbir şekilde kendileriyle eşit görmediklerini anlatan Kırımoğlu, Kırım’ı ele geçirmek isteyen Bolşevikler’in, yarımadadaki Ruslar’ın önemli bir kısmından destek gördüklerini söyledi.

Bolşevikler’in Kırım’ı ele geçirdikten sonra kanlı bir tasfiye politikası yürüttüğünü söyleyen Kırımoğlu, Kırım Tatarı pek çok aydının da bu dönemde hayatını kaybettiğini kaydetti.

“Türk savaş esirleri, Kırım Halk Cumhuriyeti’nde kilit konumlara geldi”

Yunus Kandım’ın kitabının Ukraynaca baskısını sağlayan Ukraynalı Tarihçi Andriy İvanets de, Doğan Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede, 1917 yılında Birinci Dünya Savaşı’nın devam ettiğini hatırlatarak, o dönemde Rusya’ya karşı savaşan Osmanlı Devleti’ne mensup bazı savaş esirlerinin Kırım’da bulunduğunu ve bunlardan sivil olanların, Kırım Halk Cumhuriyeti idaresinde kilit görevlere geldiklerini belirtti. (Fotoğraflı)