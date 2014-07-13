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Dünya

'Kırım, Rusya'nın bir parçasıdır'

Kremlin Basın Sözcüsü, "Kırım, Rusya'nın bir parçasıdır. Geri verilmesi, el değiştirmesi ve diğer manipülasyonlar tartışmaya bile açık değil" ifadelerini kullandı

13 Temmuz 2014 10:29

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olduğunu belirterek, Ukrayna'ya geri verilmesinin tartışmaya bile açık olmadığını söyledi.    

RSN Radyosu'na açıklama yapan Peskov, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın, "Kırım'ın Ukrayna'ya geri dönmesi, Moskova ile ilişkilerin normale dönmesi için şartlardan biri" açıklamasına cevap verdi.

Peskov, "Kırım, Rusya'nın bir parçasıdır. Geri verilmesi, el değiştirmesi ve diğer manipülasyonlar tartışmaya bile açık değil" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın doğusundaki gelişmelerin Rus özel kuvvetleri tarafından yakından takip edildiğini belirten Peskov, "Kırım'ın güvenliği, diğer bölgelerde olduğu gibi gerekli seviyede sağlanıyor" dedi.

Kırım'da, 16 Mart'ta düzenlenen referandumla tek taraflı bağımsızlık ilan edilmiş ve Rusya'ya bağlanmak istedikleri açıklanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Mart'ta, Kırım'ın ve Sivastopol'ü Rusya'ya bağlayan anlaşmayı imzalamıştı.

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