'Kırım Rus toprağıdır'



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kırım tarihi Rus toprağıdır. Kırım'daki referandum uluslararası hukuk kurallarına uygun gerçekleşti. Kırım çok milletli bir bölge. Burada üç resmi dil olmalıdır. Rusça, Ukraynaca ve Tatarca" dedi.

"Kırım, BM'nin şartlarına uygun bir şekilde bağımsızlığını ilan etti. Ukrayna da bu hakkını kullanmış ve SSCB'den çıkmıştı. Şimdi bunu Kırımlıların yapmasını neden istemiyorlar" diyen Putin, "Huruşev'in, Kırım'ı Ukrayna'ya verme kararı anayasaya aykırı olarak gerçekleşti. Milyonlarca Rus vatandaşı bir ülkede yatıp, başka bir ülkede uyandı. Kırımlılar, 1991 yılında onların bir elden başka bir ele patates çuvalı gibi verildiğini söylüyorlar. O dönemde Rusya'nın durumu kötüydü ve kendi çıkarlarını koruyamadı" şeklinde konuştu.

'Rusya'yı köşeye sıkıştırma politikası devam ediyor'

Putin, şöyle devam etti: "Bizi yaptırımlarla tehdit ediyorlar. Biz zaten bir dizi sınırlamayla yaşıyoruz. Rusya'yı köşeye sıkıştırma politikası bugün de devam ediyor. Politikalarımızı uyguladığımız için bizi köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Ama her şeyin bir sınırı var."

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne her zaman saygı duyduk. Sizi Rusya ile korkutanlara inanmayın" ifadelerini kullanan Putin, "Biz Ukrayna'nın bölünmesini istemiyoruz, bizim buna ihtiyacımız yok. Kırım, asırlarca olduğu gibi orada yaşayan halkların toprağı olarak kalacak. Kırım bizim ortak mirasımız. Burası stratejik bir bölge ve sadece Rusya'nın sürdürülebilir egemenliği altında kalabilir" diye konuştu.