Kırım Kongo'dan bu yıl 55 kişi yaşamını yitirdi

Türk Sağlık-Sen tarafından yapılan araştırmaya göre, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından bu yıl 55 kişinin yaşamını yitirdiği, en çok ölümün de Çorum'da meydana geldiği bildirildi.



Türk Sağlık-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, KKKA hastalığı nedeniyle bu yıl yaşanan ölümlere yer verildi.



Buna göre, keneden bu yıl 55 kişi öldü. Kene nedeniyle 24 ilde ölüm vakası meydana geldi. 9 kişinin hayatını kaybettiği Çorum, KKKA hastalığı nedeniyle en fazla vatandaşın hayatını kaybettiği il oldu.



Karabük'e bağlı Eflani ilçesinde 7, Tokat'ta 5, Kastamonu ve Sivas'ta 4'er, Gümüşhane'de 3, Bolu, Yozgat, Amasya, Ankara ve Samsun'da 2'şer, Rize, Konya, Bingöl, Çanakkale, Giresun, Isparta, Bursa, Çankırı, Gaziantep, Sakarya, Ordu, Burdur ve Malatya'da ise birer kişi KKKA nedeniyle hayatını kaybetti.



En çok ölüm haziranda



Araştırmaya göre, KKKA hastalığından ölümler Mayıs-Eylül ayları arasında meydana geldi.



Buna göre Mayısta 15, Haziranda 18, Temmuzda 16, Ağustosta 4, Eylülde ise 2 kişi hayatını kaybetti.



2008'de KKKA hastalığından 0-30 yaş arasında 8, 30-55 yaş arasında 15, 55 yaş ve üzerinde ise 27 kişi hayatını kaybetti.



Keneden hayatını kaybedenlerin en gencinin 12, en yaşlısının ise 84 yaşında olduğu bildirildi.



‘Hastanelere kene birimleri kurulmalı’



Araştırma ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, keneden hayatını kaybedenlerin sayısının her yıl arttığını savundu.



2006'da 27, 2007'de 33, 2008'de 55 ölüm vakası yaşandığını kaydeden Kahveci, "Sağlık, Tarım ve Köyişleri ile Orman Bakanlıkları bir araya gelip kene ile ilgili önlemleri Nisan ayına kadar almalıdırlar. Aksi takdirde 2009'da daha çok keneye bağlı ölüm vakası gerçekleşecek" iddiasında bulundu.



Kahveci, ayrıca KKKA hastalığının yoğun olarak görüldüğü bölgelerdeki büyük hastanelerde kene birimleri oluşturulması ve burada görev yapan personelin bu konuda eğitilmesi gerektiğini bildirdi.



(AA)

