Kırım futbol ligi başlıyor



Rusya tarafından ilhak edilmiş olan Ukrayna yarımadası Kırım’ın cumartesi günü UEFA himayesinde ilk kendi futbol ligi başlıyor. Sekiz takımlı ligde Sivastopol, Simferopol, Yalta, Bahçesaray, Feodosya, Kerç, Armyansk ve Evpatorya şehirlerinin takımları yer alıyor.

Geçen yıl üç Kırım kulübü, Tavriya Simferopol, Sivastopol ve Yalta’nın Jemçujina takımları Rusya kupasında maça çıkmıştı. Ancak Ukrayna Futbol Federasyonu’nun (FFU) itirazı sonrası UEFA, Kırım kulüplerinin Rusya Futbol Federasyonu himayesinde oynadıkları maçlarda aldıkları sonuçların tanınmamasını kararlaştırdı ve takımların Kiev’in izni olmadan Rusya’daki turnuvalara katılmasını yasakladı. Ayrıca Rusya Futbol Federasyonu’nun (RFS) UEFA ve Ukrayna'nın onayı olmadan Kırım'da herhangi bir futbol müsabakası düzenleyemeyeceği, ihlali durumunda Rusya'nın disiplin soruşturmasına uğrayacağı bildirilmişti. Ayrıca UEFA Kırım’ın “futbol özel bölgesi” ilan edildiğini açıklamış ve profesyonel futbolun varlığını korumak adına Kırım’ın kendi futbol federasyonunu kurması kararı alındığı açıklanmıştı.

“Kırım Rusya’nın bir parçası değil”

Rusya’daki kimi yayın organları geçen Temmuz ayında Kırım’ın kendi federasyonunu kurmasını Yarımada'nın Rusya’nın bir parçası olarak tanınması şeklinde yorumladı. Deutsche Welle'nin konuyu sorduğu UEFA basın bürosundan “Genel Sekreter Gianni Infantino’nun açıkça belirttiği üzere, Kırım’ın “özel futbol bölgesi” ilan edildiği ve UEFA İcra Komitesi üyesi Frantisek Laurinec’in gözetiminde olduğu” bilgilendirmesi yapıldı.

Geçen mart ayında Kırım’ı ziyaret eden Laurinec, Kırım’ın statüsüne ilişkin olarak yaptığı açıklamada; “UEFA bir futbol kuruluşu. Biz siyasi sorunları çözemeyiz. Ancak biz tüzüğümüze uymak zorundayız, tüzüğümüze göre Kırım Rusya’nın bir parçası değildir” demiş ve Kırım’ın hukuken Ukrayna’ya ait olduğunu sözlerine eklemişti. Laurinec, ancak Kırım “belirsiz” bir statüye sahip ve bu sorunun “bir şekilde çözülmesi gerekiyor” diye konuşmuştu. UEFA temsilcilerinin bu ziyaretinin ardından Kırım’ın kendi ligini kurması kararı verildi.

Rusya’dan para yardımı

Bugün Kırım’ın yeni Futbol Federasyonu’nun gündeminde ağırlıklı olarak finansal sorunlar var. Nihayetinde profesyonel bir lig para gerektiriyor. DW’ye konuşan Sivastopol kulübü genel direktörü David Tetruaşvili, ligde yer alacak bazı kulüplerin stad kiraları, antrenman ve ekipman gibi bazı giderlerini federasyonun üstleneceğini, ancak oyuncu maaşlarını kulüplerin sponsorların da yardımıyla kendilerinin karşılayacağını söyledi.

Deutsche Welle’ye açıklamalarda bulunan Kırım Futbol Federasyonu pazarlama müdürü Olga Besuglovez ise şu anda hiçbir özel sponsorları olmadığını söyledi. Besuglovez’ın ifadesine göre, Rusya Federasyonu Spor Bakanı Vitali Mutko, Rusya hükümetinden Kırım Futbol Federasyonu’na 100 milyon ruble (1,4 milyon euro) yardım yapılmasını teklif etmiş. Rusya Spor Bakanı Mutko sözkonusu para spor bakanlığının bütçesinden karşılanmış olsa da KFS’nin, RFS’nin bölgesel bir federasyonu olmadığını vurguladı.

Yeni para kaynakları yaratmaya çalışan Kırım’ın futbol kulüpleri iktidardakiler tarafından da destekleniyor. Resmen tanınmayan Kırım Cumhuriyeti devlet Başkanı Sergey Aksenov toplam 150 milyon rublelik özel krediyle futbol takımlarını desteklemek için hazır olduklarını bildirdi. Sivastopol Valisi Sergey Menjajlo da kentin takımına sponsor bulması için yardımcı olma sözü verdi.

Kırım Futbol Federasyonu’ndan Olga Besuglovez yeni başlayacak olan lig için UEFA’dan mali destek beklentilerinin olmadığını ifade ediyor. UEFA basın bürosundan DW’ye yapılan açıklamada ise Kırım Ligi’ne maddi katkıda bulunulacağı belirtildi ancak detay verilmedi. Yine de Kırım’daki futbol kulüplerinin UEFA’dan maddi talebi olmadı. Sivastopol kulübü yöneticisi David Tetruaşvili ise “Önemli olan UEFA'nın Kırım Yarımadası'nda federasyonlar birliği kurallarına göre yapılan her şeyi kabul edeceğini beyan etmesidir. UEFA da bundan fazlasını yapamaz” diyor.

Ilya Koval