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Dünya

Kırım bağımsızlık ilan edip, Rusya'ya başvurdu

Halkın yüzde 96.8'inin Rusya'yla birleşilmesi yönünde oy verdiği referandumun ardından, Kırım yönetimi Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan ederek, resmen Rusya'ya başvurdu

17 Mart 2014 14:49

Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen referandumun ardından toplanan Kırım Parlamentosu, "Bağımsız Kırım Cumhuriyeti"ni ilan ettiğini açıkladı. 85 milletvekiliyle toplanan parlamento, yayımladığı bağımsızlık deklarasyonunda, "Sivastopol'ün özel statüye sahip olacağı bağımsız ve egemen Kırım devletini ilan ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Bildiride, "Kırım devleti"nin yabancı devletlerle eşitlik, barış, iyi komşuluk prensipleri çerçevesinde ilişki kuracağı belirtilerek, "Birleşmiş Milletler'e (BM) ve dünyadaki tüm ülkelere Kırım'daki halklar tarafından kurulan bağımsız devleti tanıma çağrısı yapıyoruz" denildi.

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