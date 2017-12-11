T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Kırılan sınıf kapılarına ilginç koruma

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM merkez Palandöken ilçesindeki okullarda öğrenciler tarafından kötü kullanım nedeniyle kırılan sınıf kapıları, ilginç bir yöntemle korumaya alındı

11 Aralık 2017 13:12

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM merkez Palandöken ilçesindeki okullarda öğrenciler tarafından kötü kullanım nedeniyle kırılan sınıf kapıları, ilginç bir yöntemle korumaya alındı. Kapılara, Türkiye ve kente mal olmuş kişilerin fotoğraf ve biyografilerini içeren bilgilerle giydirme yapıldı. Öğrencilerin bu uygulama sonrası kapılar konusunda daha duyarlı olduğu gözlendi. 
Palandöken Kayak Yolu Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Ortaokulu tarafından başlatılan kapı giydirme, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu tarafından tüm okullarda uygulamaya konuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazioğlu\'nun talimatı ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında tüm sınıf kapıları Mevlana\'dan, Nene Hatun\'a kadar onlarca kişinin fotoğrafları biyografileri ile birlikte kapılara giydirildi. Öğrencilerin böylelikle hem kapıları koruduğunu hem de bilgi sahibi olduğunu ifade eden Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu şunları söyledi:
\"Okullardaki sınıf kapıları öğrenciler tarafından sert çekilme, tekme atılma gibi nedenlerle kırılıyordu. \'Neler yapabiliriz\' diye düşünürken Kayak Yolu Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Ortaokulu böyle bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdi. Bir süre sonra kapıların kırılmadığını gördük. Bunun üzerine bu iki yıl önce projeyi tüm okullarımıza uyguladık. Öğrencilerimizde milli tarih, milli kültür bilinci uyandırmak Erzurum\'un yetiştirdiği değerleri milli değerleri kapılarımıza biyografileriyle birlikte fotoğraflarını giydirerek öğrencilerimize bir farkındalık oluşturmak istedik. Öğrencilerimiz hem bu tarihi şahsiyetleri birkaç satır yazıyla, kim olduğunu öğreniyor hem de milli bilincini geliştiriyor. Mesela; Aşık Yaşar, Reyhani kimdir ? Nene Hatun kimdir? Bunları hem tanısınlar hem de aynı zamanda bilgi sahibi olsunlar. Bu sayede de kapıları tekmeleyip kırmaktan kendilerini uzak tutsunlar. Daha önceleri kapılarımız boştu. Öğrenciler tabii ki genç ve enerji dolu. Bazen kapıları tekmeliyor, bazen de kötü kullanım nedeniyle kırılmalarına neden oluyorlardı. Öğrencileri artık bu işten vazgeçirmiş olduk. Öğrenciler sınıf kapılarını güzel bir şekilde inceliyor, üzerindeki tarihi şahısları, büyüklerimizi, bunların biyografilerini okuyor. Kapıda milli değerini, kendinden bir parça gören öğrenci buna saygı gösteriyor. Böylelikle kapı kırılmalarının önüne geçmiş olmakla birlikte monotonluktan kurtarmış olduk. Kapılar okullarımıza renk kattı, farklı bir güzellik oluşturdu. Proje amacına ulaştı. Belki de diğer okullarımıza örnek olacaktır.\"
İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazioğlu, Palandöken ilçesinde 36 bina yakın öğrenci, 76 okul bulunduğunu bildirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TurgayDHA ERZURUMPalandökenTürkiyeKayak YoluMüstahsilleriSendikası OrtaokuluMilli Eğitim Müdürü Abdurrahman GazioğluMilli Eğitim Müdürü GazioğluMevlana Nene HatunBirBununErzurumMesela; Aşık Yaşar ReyhaniNene

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24