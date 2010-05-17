Kırıkkale'deki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama

T24 - TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisinde küçük çaplı bir patlama meydana geldiği öğrenildi.





Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Rafinerisinin yeni ünitelerinden biri olan DHP ünitesindeki fırın ve bacada bugün (17 Mayıs 2010) 11:45 sularında küçük çaplı bir patlama oldu. Patlamada rafineriye son işçi alımında giren Mustafa Demirel elinden ve yüzünden hafif yaralandı. İşçi, yüzündeki yanık dolayısıyla Ankara'ya sevk edildi.





Petrol-İş Sendikası Şube Başkanı Recep Sefer şehir dışında olduğunu, ancak yaralanan işçi ile telefonla görüştüğünü söyledi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgisinin olmadığını bildiren Sefer, işçinin yüzündeki yanık dolayısıyla Ankara'ya gönderildiğini kaydetti.