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Yaşam

Kırıkkale'deki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama

TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisinde küçük çaplı bir patlama meydana geldiği öğrenildi.

17 Mayıs 2010 03:00

T24 - TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisinde küçük çaplı bir patlama meydana geldiği öğrenildi.


Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Rafinerisinin yeni ünitelerinden biri olan DHP ünitesindeki fırın ve bacada bugün (17 Mayıs 2010) 11:45 sularında küçük çaplı bir patlama oldu. Patlamada rafineriye son işçi alımında giren Mustafa Demirel elinden ve yüzünden hafif yaralandı. İşçi, yüzündeki yanık dolayısıyla Ankara'ya sevk edildi.


Petrol-İş Sendikası Şube Başkanı Recep Sefer şehir dışında olduğunu, ancak yaralanan işçi ile telefonla görüştüğünü söyledi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgisinin olmadığını bildiren Sefer, işçinin yüzündeki yanık dolayısıyla Ankara'ya gönderildiğini kaydetti.

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