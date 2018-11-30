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Kırıkkale'deki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’nin Yahşihan ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde dün 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin ise yaralanmasına yol açan patlama ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı

30 Kasım 2018 16:47

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’nin Yahşihan ilçesi Organize Sanayi Bölgesi\'nde dün 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin ise yaralanmasına yol açan patlama ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, oksijen dolumu üzerine faaliyet gösteren fabrikanın bahçesinde bulunan oksijen tankının patlaması üzerine yaşanan olaya yönelik soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Bu arada olayda hayatını kaybeden işçi Mikail Şimşek’in Ankara Adli Tıp Kurumu’ndaki cenazesinin incelemesinin sürdüğü, yaralılar Ali Kirik ve Mehmet Akbulut’un ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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