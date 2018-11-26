Kırıkkale'deki FETÖ operasyonunda 5 asker adliyede

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE merkezli 9 ilde yapılan FETÖ/PDY\'nin \'askeri mahrem yapılanması\'na yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5\'i adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10\'u muvazzaf, 1\'i meslekten ihraç edilen 11 zanlıdan A.Y., C.İ., Y.E.E., E.K. ve Y.Y.\'nin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler A.Y., C.İ., Y.E.E., E.K. ve Y.Y. adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY\'nin \'askeri mahrem yapılanması\'na yönelik soruşturma kapsamında 20 Kasım\'da Kırıkkale merkezli, Ankara, Balıkesir, Muğla, Bitlis, Edirne, Kars, Bursa ve Şırnak\'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 11 zanlı gözaltına alınmıştı.



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