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Kırıkkale'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de karayoluna çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan yolcu otobüsü şoförü, önünde seyreden TIR'a çarptı

08 Mart 2018 05:25

Erhan GÖĞEM/KIRIKKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de karayoluna çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan yolcu otobüsü şoförü, önünde seyreden TIR\'a çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, 01.00 sıralarında Kırıkkale- Ankara karayolunun 14 kilometresinde meydana geldi. Kayseri\'den İstanbul yönüne giden Turkay Odacı yönetimindeki 38 RH 466 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırasıda, aynı yönde seyreden Hüseyin Kaya’nın kullandığı 58 TK 990 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada yolcu otobüsünün hostes koltuğunda oturan ve yedek şoför olduğu belirtilen Hamza Torcu, sıkışarak hayatını kaybetti.
Yaşamını yitiren Torcu’nun cesedi Kırıkkale Belediye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Yüksek İhtisas Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Kazada yaralanan TIR şoförü Kaya ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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