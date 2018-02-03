Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-KIRIKKALE\'de polisin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Bahşılı ilçesi girişinde şüphe üzerine bir taksi durduruldu. Durdurulan araç içerisinde bulunan D.Y. ve H.E.\'nin üzerinde yapılan aramada 500 gram poşet içerisinde esrar maddesi ele geçirildi. Zanlıların ifadesi sonrası merkeze bağlı Hacılar beldesinde narkotik ekipleri O.A. adlı kişinin evinde narkotik köpeği \'Ares\' ile arama yaptı. Yapılan aramada bahçe içerisindeki inşaata gizlenmiş 400 gram esrar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen D.Y., H.E. ve O.A. \'uyuşturucu madde ticareti\' yapmaktan tutuklanarak Keskin Cezaevi\'ne gönderildi.

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