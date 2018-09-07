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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de polisin uyuşturucu madde satan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

07 Eylül 2018 16:56

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de polisin uyuşturucu madde satan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. 
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen M.B.E., Y.M, U.D. ve E.B. hakkında 3 aylık takibin ardından, bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bonzai ve uyuşturucu madde çoğaltmada kullanılan katkı maddesi elde edildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak Keskin Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.

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