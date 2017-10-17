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Kırıkkale’de uyuşturucu hap satan 2 kişi tutuklandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de polisin, sokak satıcılarına yönelik yaptığı kontrollerde, uyuşturucu hap satarken yakalanan 2 kişi tutuklandı

17 Ekim 2017 20:10

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE\'de polisin, sokak satıcılarına yönelik yaptığı kontrollerde, uyuşturucu hap satarken yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Yenidoğan Mahallesi\'nde M.A adlı kişiyi E.B.\'ye ecstasy hap satarken suçüstü yakaladı. M.A.\'nın üzerinde yapılan aramada, bir miktar eroin ve hap ele geçirildi. Uyuşturucuyu satın alan E.B’nin de yaşı küçük olan Z.S. ve C.Y.’ye  ecstasy temin ettiği tespit edildi. Yakalanan 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.A ve E.B. tutuklanarak Keskin Cezaevine gönderildi, Z.S. ve C.Y. ise serbest bırakıldı.

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