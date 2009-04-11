Kırıkkale’de tren kazası

Yozgat'ın Yerköy ilçesinden Ankara'ya giden, makinist Raşit Kumlu'nun idaresindeki 23545 sefer sayılı yük treninin bir vagonu raydan çıktı. Kaza nedeniyle Yozgat Yerköy-Kırıkkale demir yolu bir süre ulaşıma kapandı.



Yerköy'den Ankara'ya giden yük treninin vagonlarından biri Kırıkkale istasyonuna yaklaştığı sırada raydan çıkarak kaza yaptı.



Vagonun ray yüklü olduğunu belirten yetkililer, sondan 4'üncü vagonun raylardan kurtulduğunu ve sadece bu vagonda hasar meydana geldiğini kaydetti.



Gar Müdürü Mehmet Görücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazayı Ankara'ya bildirdiklerini ifade ederek, yolun bir an önce açılması için Ankara ve Kırıkkale'nin Irmak beldesinden kurtarma ekibi istediklerini söyledi.



Örücü, demir yolunun Kırıkkale'den Yerköy istikametine, Yerköy'den de Kırıkkale istikametine kapandığını belirterek, "Yol 4-5 saat kapalı kalabilir" dedi.



Bu arada, yoldan çıkan raylar kesilerek Kırıkkale Garına çekildi.



Ankara'dan doğu illerine giden trenlerin Kırıkkale istasyonunda, doğu illerinden Ankara istikametine gelen trenlerin ise Kırıkkale'nin Çerikli beldesi ve Balışeyh ilçesindeki istasyonlarda bekletileceği öğrenildi.

