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Kırıkkale’de trafik kazası: 5 yaralı

Erhan GÖĞEM/ KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE- Kırşehir karayolunun 10’ncu kilometresinde yakıt tankeri ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı

26 Ağustos 2017 15:01

Erhan GÖĞEM/ KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE- Kırşehir karayolunun 10’ncu kilometresinde yakıt tankeri ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kırşehir’den Ankara yönüne giden Engin Tokat yönetimindeki 06 BL 1428 plakalı hafif ticari araç yol inşaatı nedeniyle tek şerit olan yolun karşı yönden gelen TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi\'ne akaryakıt almaya giden Ferhat Şahin idaresindeki 71 BC 677 plakalı yakıt tankerine direksiyon kontrolünü yitirerek yandan çarptı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen araç yolun sağ tarafına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Engin Tokat ve eşi Fidan ile çocukları Eray, Umutcan ve Züleyha Tokat Kırıkkale TIP Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Tanker sürücüsü Ferhat Şahin, \"Sabah saatlerinde rafineriye akaryakıt almak için giderken aniden beyaz bir araç tankerimin sol tarafından üzerime gelerek çarptı. Sanırım uykusuzdu. Ben elimden geldiği kadar kaçmaya çalıştım” diye konuştu.

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