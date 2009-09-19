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Yaşam

Kırıkkale'de trafik kazası: 3 ölü

19 Eylül 2009 04:28

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Kırşehir yönüne giden Mikail Atmaca'nın kullandığı 06 KFC 92 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 45. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan Rabia Gürlek (16) olay yerinde, Derya Gürlek (21), kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde, 9 aylık hamile olduğu öğrenilen Kiraz Atmaca ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü Atmaca ile araçtaki Gülnaz Gürlek (47) ve Taha Samet Gürlek (9), Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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