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Kırıkkale'de suçiçeği hastalığı nedeniyle 3 okulda eğitime 5 gün ara

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçe merkezindeki 3 okulda, 40 öğrencide görülen suçiçeği hastalığı belirtileri nedeniyle 5 gün eğitime ara verildi

09 Nisan 2018 19:04

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'nin Sulakyurt ilçe merkezindeki 3 okulda, 40 öğrencide görülen suçiçeği hastalığı belirtileri nedeniyle 5 gün eğitime ara verildi.
Kırıkkale Valiliği, Sulakyurt ilçesi Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu\'nda eğitim gören 40 öğrencide suçiçeği hastalığı belirtileri görüldüğünü bildirdi. Valilik açıklamasında, \"Adı geçen okullardaki öğrencilerimiz için aşı ve diğer sağlık tedbirleri alınmıştır. Bununla birlikte; hastalığın geri kalan öğrencilere bulaşmaması için adı geçen okullarda bugünden itibaren 5 gün süre ile eğitime ara verilmiştir\" denildi.

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