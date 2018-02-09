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Kırıkkale'de ilk kez 'yüz germe' ameliyatı yapıldı 

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Üniversitesi Tıp Fakültesinde ilk kez bir hastaya yüz germe ameliyatı yapıldı

09 Şubat 2018 22:11

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Üniversitesi Tıp Fakültesinde ilk kez bir hastaya yüz germe ameliyatı yapıldı.
Antalya\'da yaşayan Emine Salman (49), Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaşlarındaki düşüklük ve yüzündeki sarkıklık nedeniyle ameliyat isteğiyle başvurdu. Yapılan bu başvuruyu kabul eden Kırıkkale Üniversitesi KKB Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gökçe Şimşek, beraberinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Ana Bilim Dalından Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sözen ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Zafer Onaran ile birlikte kentte ilk kez yüz germe ameliyatını gerçekleştirdi.
\'AMELİYATI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK\'
Doç. Dr. Gökçe Şimşek, gerçekleştirdikleri ameliyatta hastaya iki taraflı yüz germe işlemi uyguladıklarını belirterek, \"Ameliyatın aynı seansında kaşlarındaki düşüklüğe yönelik de kaş kaldırma işlemi yaptık. Hastamızın ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Bu tarz ameliyatlarda en önemli risklerden birisi sinir hasarıdır. Yüz siniri hasarının olması hem hasta hem de hekim için en korkulan komplikasyondur. Ameliyatı yaklaşık 4 saatte tamamladık. Hastamız rahat uyandı. Bir gün sonra bandajını çıkardık. Hastamızı bir süre gözetim altında tutacağız\" dedi.
Şimşek, \"Bu tür ameliyatlar daha önce sadece belli bir zümrenin ulaşabildiği bir hizmetmiş gibi algılanırdı. Artık benim kendi pratiğimde gördüğüm hastalarımın nerdeyse yüzde 70-80’ini yaşlanma surecini geriye döndürmek isteyen, kendisindeki o yorgun ifadenin kalkmasını isteyen ve bunun için yapılacak müdahaleye istekli kişiler oluşabilmektedir. Biz Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniğimizde bir süredir burun, çene ve göz kapağı estetiği ameliyatlarını yapmaktaydık. Artık bu hizmetlerimize bir de yüz gençleştirme cerrahisinin bir türü olan yüz germe ameliyatını da eklediğimizi belirtmekten mutluluk duyuyorum\" diye konuştu. 
Ameliyattan çıktıktan sonra son durumunu değerlendiren Emine Salman ise, birçok hastaneye gittiğini belirterek, \"Antalya’dan kalkıp gelerek Gökçe hocamın ellerine kendimi bıraktım ve Allaha çok şükür şu anda kendimi çok iyi hissediyorum\" dedi.

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