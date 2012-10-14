Kırıkkale Belediye Başkanı Veli Korkmaz, il merkezinde bulunan birahane ve içkili eğlence mekanlarının kent dışına taşınması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kırıkkale’de içkili mekanlar şehir dışına taşınıyor.

Kırıkkale Belediye Başkanı AKP’li Veli Korkmaz, çarşı esnafı ile halkın, içkili mekanların merkezde ticaret yapıyor olmasından rahatsız olduklarını, bu konuda şikayet aldıklarını ifade etti.

Halkın içkili mekanların kapatılmasını ya da şehir dışına taşınmasını istediğini ifade eden Korkmaz, "Geçen yıl ve önceki yıllarda da içkili mekan ve birahanelerle ilgili halkımız sürekli rahatsızlıklarını dile getiriyordu. Biz de bu konuda yaptığımız çalışmalar neticesinde birahanelerin hayvan pazarı mevkiinde belirleyeceğimiz alana taşınması için çalışma başlatacağız'' dedi.