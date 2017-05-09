Kırıkkale’de genç kızın bonzaiden ölümüne 2 tutuklama

Kırıkkale’de bir inşaatın zemin katında, fazla miktarda sentetik uyuşturucu bonzai kullanarak yaşamını yitiren 23 yaşındaki Fatma Ceylan’a, uyuşturucuyu verdiği belirtilen erkek arkadaşı Günay T. ile uyuşturucuyu sattığı öne sürülen sabıkalı Tuncay M. tutuklandı.

Kırıkkale’nin Bahçelievler Mahallesi 2082’nci Sokak’ta dün bir inşaatın zemin katına inen Fatma Ceylan ile erkek arkadaşı 23 yaşındaki Günay T. iddiaya göre bonzai içmeye başladı.



Bu sırada Günay T. bakkala giderek yiyecek bir şeyler aldı. Günay T. döndüğünde arkadaşı Fatma Ceylan’ın ölmüş olduğunu görünce polise haber verdi. Aşırı derecede bonzai aldığı tespit edilen Fatma Ceylan, yapılan otopsiden sonra Nokta Camisi’nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Daha önce bonzai içmekten sabıkası bulunan Günay T. ile satmaktan sabıkalı Tuncay M. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. T. ve M. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanıp, Keskin Cezaevi’ne gönderildi.