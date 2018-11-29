KIRIKKALE'DE GAZ DOLUM TESİSİNDE PATLAMA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI (EK)

ÖLEN İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ



Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi’ndeki dolum tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kişinin tesisin kazan dairesinde çalışan Mikail Şimşek (43) adındaki işçi olduğu belirlendi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan 2 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yahşihan İlçe Kaymakamı Fatih Yılmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Kırıkkale Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural olay yerinde incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

Haber -Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

