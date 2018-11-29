T24 LogoT24 Logo
Gündem

KIRIKKALE'DE GAZ DOLUM TESİSİNDE PATLAMA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI (EK)

ÖLEN İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi’ndeki dolum tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kişinin tesisin kazan dairesinde çalışan Mikail Şimşek (43) adındaki işçi olduğu belirlendi

29 Kasım 2018 15:27

ÖLEN İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ


Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi’ndeki dolum tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kişinin tesisin kazan dairesinde çalışan Mikail Şimşek (43) adındaki işçi olduğu belirlendi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan 2 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yahşihan İlçe Kaymakamı Fatih Yılmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Kırıkkale Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural olay yerinde incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü: 
----------------------
Olay yerinden görüntüler 

 Haber -Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KİMLİĞİ BELİRLENDİ Kırıkkale Organize Sanayi BölgesindekiMikailKırıkkaleTıp Fakültesi HastanesineKaymakamı Fatih Yılmaz Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet SaygılıKırıkkale Jandarma Komutanı AlbayAyhan VuralGörüntü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24