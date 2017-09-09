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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kırıkkale'de 'FETÖ' operasyonu: 8 gözaltı

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişi ise aranıyor

09 Eylül 2017 18:38

Kırıkkale'de ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ByLock" kullandığı tespit edilen E.C.D, S.S, Z.Y, İ.Ü, Ü.Y, P.F, M.İ. ve E.P.'yi gözaltına aldı.

Adreslerinde arama yapılan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişi ise aranıyor.

 

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