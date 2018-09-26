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Kırıkkale'de FETÖ operasyonu: 4 asker gözaltında

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonda, 4 muvazzaf asker gözaltına alındı

26 Eylül 2018 15:57

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonda, 4 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY\'nin \'Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanması\'na yönelik soruşturma kapsamında, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi. Kırıkkale merkezli Mersin, Diyarbakır, Çanakkale, Şırnak, Hakkari ve Bolu\'da eş zamanlı yapılan operasyonlarda; hakkında yakalama kararı verilen R.A., Ö.F.C., H.G. ve B.Y. adlı muvazzaf asker gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan O.D., B.Ö. ve M.Y.\'nin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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