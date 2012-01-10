T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kırıkkale'de eğitime 1 gün ara KIRIKKALE (A.A)

10 Ocak 2012 20:30

-Kırıkkale'de eğitime 1 gün ara KIRIKKALE (A.A) - 10.01.2012 - Kırıkkale'nin Keskin, Karakeçili, Balışeyh ve Sulakyurt ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede yarın eğitime 1 gün ara verileceği bildirildi. Keskin, Balışeyh, Karakeçili ve Sulakyurt ilçelerindeki ilköğretim ve liselerde yarın eğitim verilemeyeceği belirtilen açıklamada, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli vatandaşların da yarın izinli sayılacakları kaydedildi. Bu arada, Karakeçili'de ise kar kalınlığı 15 santimetreyi geçtiği, kar yağışı nedeniyle Karakeçili-Kırıkkale ve Kaman-Ankara karayollarında yol açma ve tuzlama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24