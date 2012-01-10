-Kırıkkale'de eğitime 1 gün ara KIRIKKALE (A.A) - 10.01.2012 - Kırıkkale'nin Keskin, Karakeçili, Balışeyh ve Sulakyurt ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede yarın eğitime 1 gün ara verileceği bildirildi. Keskin, Balışeyh, Karakeçili ve Sulakyurt ilçelerindeki ilköğretim ve liselerde yarın eğitim verilemeyeceği belirtilen açıklamada, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli vatandaşların da yarın izinli sayılacakları kaydedildi. Bu arada, Karakeçili'de ise kar kalınlığı 15 santimetreyi geçtiği, kar yağışı nedeniyle Karakeçili-Kırıkkale ve Kaman-Ankara karayollarında yol açma ve tuzlama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.