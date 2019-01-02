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Kırıkkale'de DHA muhabiri Erhan Göğem'in ismi sokağa verildi

KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Belediyesi, 70 yaşında hayatını kaybeden Demirören Haber Ajansı (DHA) Kırıkkale Temsilcisi Erhan Göğem'in ismini sokakta yaşatma kararı aldı

02 Ocak 2019 19:42

KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Belediyesi, 70 yaşında hayatını kaybeden Demirören Haber Ajansı (DHA) Kırıkkale Temsilcisi Erhan Göğem\'in ismini sokakta yaşatma kararı aldı.
Kırıkkale Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı, Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Önceki aya ait karar özeti ve komisyon raporlarının okunduğu toplantıda, kanser tedavisi görürken 9 gün önce yaşamını yitiren DHA\'nın 45 yıllık emekçisi Erhan Göğem\'in isminin bir sokakta yaşatılması kararlaştırıldı. Belediye Meclisi, Yaylacık Mahallesi\'nde bulunan \'376 Sokak\' isminin \'Gazeteci Erhan Göğem Sokağı\' olarak değiştirilmesine karar verdi.
Yıllarca yaşadığı şehrin sorunlarını ulusal medyaya taşıyan, hastalığına rağmen son ana kadar haber peşinde koşan 2 kız çocuğu babası Erhan Göğem, 9 gün önce kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde yaşamını yitirmişti.

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