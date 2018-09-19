Kırıkkale'de "Tribünlerde küfür'e hayır" kampanyası

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)



BÖLGESEL Amatör Lig takımlarından Kırıkkale Büyük Anadoluspor, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala \'Tribünlerde küfür\'e hayır\' kampanyası başlattı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, başlattığı \'Tribünlerde Küfür\'e Hayır\' kampanyası başlattı. Kampanya, sosyal medya ve billboardlara verilen ilanlar ile duyuruldu.

Kulüp Başkanı Harun Ulusoy, takımın iyi bir yere gelmesi için çalışma yaptıklarını söyleyerek, \"Çalışmalarımız kapsamında ise tribünlerin en büyük sorunu olan küfür sorununu ortadan kaldırmak için böyle bir kampanya başlattık. Kampanyamız taraftarlarımız tarafından büyük destek görüyor. Bu sezon Kırıkkale halkımızın aileleri ile birlikte maçları izlemeleri için gayret ediyoruz. Artık tribünlerde küfür olmayacak. Taraftar gruplarımız bizlere destek veriyor. İlk maç geçtiğimiz yıldan kalan cezadan dolayı seyircisiz olacak. Sezon içinde tüm maçlarımızda Kırıkkale halkımızı aileleri ile birlikte tribünde görmeyi arzuluyoruz\" dedi.



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