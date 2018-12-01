Kırıkkale'de 3 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 3 otomobilin çarpaşması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Ankara\'dan Kırıkkale istikametine giden Oğuzhan Aygün yönetimindeki 06 BHB 694 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Volkan Elitaş yönetimindeki 05 RG 413 plakalı otomobil ve Ali Alıcıoğlu\'nun yönetimindeki 06 EY 4518 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Serpil ve Esra Aygün Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne, Fatih, Can ve Erhan Elitaş ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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