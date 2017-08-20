Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Ahmet Tok ile eşi Şükran Tok öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Samsun karayolunun 61\'inci kilometresinde Büyükyağlı köyü yakınlarında bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Ankara\'dan Çorum yönüne giden Ahmet Tok yönetimindeki 16 CNL 48 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun karayolunun 61\'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, orta refüjü aştı. Otomobil bu sırada karşı şeritten gelen ve Çorum\'dan Ankara\'ya sünnet düğününe gidenlerin içinde bulunduğu Gürhan Öztürk yönetimindeki 19 US 632 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Tok\'un yönetimindeki otomobilin motoru yaklaşık 25 metre ileriye fırladı.

Kaza ardından iki araç hurda yığınına donerken, otomobil sürücüsü Ahmet Tok, kaza yerinde, eşi Şükran Tok ise, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak öldü. Kazada, araçlarda bulunan Fatih, Özge ve, Özlem Çalışkan, Şaziye, Aysu, Esma ve Gürhan Öztürk yaralı olarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası üzerine kapanan Samsun-Kırıkkale karayolu, araçların çekilmesinden sonra yeniden trafiğe açıldı.



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