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Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 21 doktora gözaltı (2)

İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR Kırıkkale’de bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile yürütülen soruşturma kapsamında Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli, doktor, diyetisyen ve idari personel olmak üzere 21 kişinin emniyetteki sorguları s

13 Eylül 2018 20:12

İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Kırıkkale’de bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile yürütülen soruşturma kapsamında Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli, doktor, diyetisyen ve idari personel olmak üzere 21 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.
Alattin Çakıcı’ya düzenlenen sahte sağlık raporunu imzaladıkları gerekçesiyle görevden alınan eski Sağlık Müdürü Feramiş Ender G. ve yine eski Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin A. ile Başhekimlik görevine vekaleten bakan Sabit Z. ile birlikte hastanede görevli doktorlar Cengiz S., Selma D., İlhan K., Hakan A., Özkan A., Ali D., Murat G., Halil G., Okyay D., Hastane Müdürü Ali Ü., hemşire Meral U. ve isimleri alınamayan 7 kişinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.
Bu arada geçtiğimiz günlerde Yüksek İhtisas Hastanesi’ne Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin çeşitli harcama kalemlerinde yolsuzluk soruşturması sürdürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili Kırıkkaleli yetkililer, açıklamada bulunmadı.

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