Kırıkkale Valisi’nden sosyal medya açıklaması

Twitter'da “Kürşet Hoca” olarak bilinen kullancı, Kırıkkale Valiliği’nin açıklama yapmasına sebep oldu.

Fenomen son günlerde Kırıkkale ile ilgili yaptığı paylaşımlarla Kırıkkalelilerin tepkisini çekmişti.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Twitter’daki bu paylaşımlar üzerine valiliğin resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı. “Sahte Twitter Hesabına İlişkin Basın Açıklaması” başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kırıkkalelilerin çeyreği kadar cesareti ve mertliği olmadığı için sahte bir twitter hesabı kullanılarak son birkaç gündür Kırıkkale’li hemşehrilerimiz hakkında çirkin ifadeler kullanılmıştır.

Provokasyon amaçlı söz konusu twitter hesabını yöneten bu kişi veya kişiler ahlaksızlıklarını daha ileri götürüp şahsımla sahur sohbeti yaptıkları yalanıyla montaj bir fotoğraf da paylaşmışlardır.

Yakın geçmişte de milli ve manevi hassasiyeti yüksek birkaç İlimize yönelik provokasyon amaçlı benzer paylaşımlar yapmış olan söz konusu sahte hesapla ilgili yasal süreçler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.