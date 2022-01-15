Öğrencisine "Yatakta seni yorarım" diyen profesöre çifte soruşturma

Kırıkkale Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Prof. Dr. H.Ö. hakkında, öğrencileri sosyal medyadan mesaj göndererek taciz ettiği iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın ardından, Kırıkkale Üniversitesi’nin de idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde eğitim veren Prof. Dr. H.Ö. öğrencisine yolladığı taciz mesajları ifşa oldu. Taciz edilen bir öğrenci, Prof. Dr. H.Ö.'nun kendisine yolladığı mesajları sosyal medyadan paylaştı. Söz konusu mesajlarda profesörün öğrencilere, "Yatakta seni yorarım", "Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi", "Senin yanında olmaktan mutlu oluyorum" gibi ifadeler kullandığı ileri sürüldü.

Mesajların sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine H.Ö., emekliye ayrılacağını duyurdu. Prof. Dr. H.Ö., kararını öğrencilere yine masaj atarak duyurdu. Mesajda H.Ö., “Arkadaşlar ben 17 Ocak itibarıyla emekliye ayrılıyorum. Okuldan ayrılıyorum. Sınavlarınızı bölüm başkanlığı organize edecek” ifadesini kullandı.

Paylaşımların ardından Kırıkkale Üniversitesi iddialarla ilgili idari soruşturma başlattı. Kırıkkale Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Üniversitemizden bir öğretim üyesinin, kız öğrencilerini sosyal medya üzerinden taciz ettiği iddiaları ile ilgili idari soruşturma devam etmektedir. Bu soruşturma, konu sosyal medya platformlarında paylaşılmadan önce, üniversite yönetimimize yapılan şikâyetler üzerine başlatılmış ve titizlikle sürdürülmektedir. Temel değerlerimize yapılan mütecaviz davranışlara karşı olan duruşumuz nettir. Konu, üniversite yönetimimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir” denildi.

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Kırıkkale24 sitesinin haberine göre bir kadın öğrenci E.A., sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sistematik tacize maruz kaldıklarına dikkat çekti. E.A., " Sınav kağıtlarımızı göstermeyerek, üzerimizde sınavları kullanarak baskı uygulayarak devam eden bu tacize sessiz kalmayacağız" dedi. F.D. İsimli bir diğer öğrenci ise, "Kırıkkale Üniv. İİBF Fakültesinde eğitim vermekte olan bu kişi bizlere Whatsapp aracılığı ile mobbing uygulayıp üstümüzde baskı kurmaya çalışıp, bu durumlar haricinde kız arkadaşlarımız taciz etmektedir. Bu kişinin üniversitede eğitim vermesi etik bir durum değildir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görsellerde öğretim görevlisinin öğrencisine, "Dün beni gerçekten çok etkiledin, çok mutlu oldum, bugün 47 defa adını söylüyorum, bir zahmet bir kelime yanıt vermiyorsun. Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi, elinde telefon, bir kelime yanıt verebilirsin gibi görüyorum. Gerçekten üzüldüm" dediği görülüyor.

H.Ö'nün başka mesajlarında da şu ifadeler yer aldı:

"Yapabileceğim bir şey olursa haber ver. Senin için daha çok şey yapmak istediğimi biliyorsun.". İyi ki varsın. Bir yansıttığın sen bir de gerçek sen varsın.

“Gerçeğin harika ama dua et uzaktasın, yoksa yatakta ve takatin de yokken cezalandırırdım seni, Ağlama ceza her zaman kötü olmayabilir."