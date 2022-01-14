Kırıkkale Üniversitesi'nde taciz skandalı: Profesörün öğrencilere attığı mesajlar ortaya çıktı, adli soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi H.Ö. hakkında, öğrencileri sosyal medya üzerinden mesaj göndererek taciz ettiği iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.



Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi H.Ö.'nün sosyal medya üzerinden öğrencilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirtildi. Öğrencilerin H.Ö.'nün gönderdiği mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşması üzerine Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, idari soruşturma başlatmıştı. Kırıkkale Üniversitesi'nden bugün konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitemizden bir öğretim üyesinin, kız öğrencilerini sosyal medya üzerinden taciz ettiği iddiaları ile ilgili idari soruşturma devam etmektedir. Bu soruşturma, konu sosyal medya platformlarında paylaşılmadan önce, üniversite yönetimimize yapılan şikayetler üzerine başlatılmış ve titizlikle sürdürülmektedir. Temel değerlerimize yapılan mütecaviz davranışlara karşı olan duruşumuz nettir. Konu, üniversite yönetimimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.



Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da öğretim görevlisi H.Ö. hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan olayın duyulmasının ardından emekli olduğu belirtilen profesörün öğrencilere gönderdiği taciz mesajları ortaya çıktı.

58 yaşındaki H.Ö.'nün attığı mesajlarda, şu ifadeler yer alıyor:

"Dün beni gerçekten etkiledin, çok mutlu oldum. Bugün 47 defa adını söylüyorum, bir zahmet bir kelime yanıt vermiyorsun. Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi, elinde telefon, bir kelime yanıt verebilirsin gibi görüyorum. Gerçekten üzüldüm.

Merhaba, nasılsın? İnsan bir hal hatır sormaz mı? Bugün aramak istedim ama bir türlü ulaşamadım.

Yapabileceğim bir şey olursa haber ver. Senin için daha çok şey yapmak istediğimi biliyorsun. Senin yanında olmaktan mutlu oluyorum. İyi ki varsın.

Gerçeğin harika ama dua et uzaktasın, yoksa yatakta ve takatin de yokken cezalandırırdım seni, Ağlama ceza her zaman kötü olmayabilir."

Üniversiteden uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma açılan Prof. H.Ö.'nün, apar topar emeklilik başvurusu yaptığı ifade edildi.