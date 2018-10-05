Kırıkkale şehidi Yahya Şen, gözyaşları ile uğurlandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Yahya Şen (24), memleketi Kırıkkale’de düzenlenen törenle, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit olan Uzman Çavuş Yahya Şen’in cenazesi, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'nin morgundan alınarak öğlende Kırıkkale Nur Camii\'ne getirildi. Burada yapılan törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can, Halil Öztürk ve Ahmet Önal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın oğlu Türgev Vakfı Genel Başkanı Bilal Erdoğan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Törende baba Emrullah, anne Ayşe, ağabeyi Uzman Çavuş Metin Şen ile ikiz kardeşi Zekeriya ve dedesi Ali Şen taziyeleri kabul etti. Yakınları, şehit Yahya Şen’in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Ayşe Şen, \"İnşallah gâvurun bebelerinden Allah hesabını soracaktır oğlum\" diye feryat etti.

Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Yahya Şen\'in tabutu, cenaze aracına taşındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türgev Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan da bir süre şehidin cenazesini omuzlarında taşıdı.

Konvoy eşliğinde Balışeyh ilçesi Akcakavak köyüne götürülen şehit Şen, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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