T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kırıkkale merkezli FETÖ soruşturmasında 8 kişiye yakalama kararı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 7'si muvazzaf 1'i ihraç 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

12 Aralık 2018 17:17

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de FETÖ/PDY\'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 7\'si muvazzaf 1\'i ihraç 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturması kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yapılanan Kırıkkale merkezli 7 il de, FETÖ/PDY mensubu 7\'si muvazzaf biri ihraç 8 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Kırıkkale merkezli Şırnak, Kayseri, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Hatay\'da TSK içerisindeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 7\'si muvazzaf biri ihraç 8 kişi hakkında operasyon başlatıldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erhan GÖĞEMKIRIKKALE DHA KIRIKKALE FETÖPDYKırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖPDYTürk Silahlı Kuvvetleri TSKKırıkkaleFETÖPDYKırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleKayseri AnkaraBalıkesirHatay TSK
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24