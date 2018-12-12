Kırıkkale merkezli FETÖ soruşturmasında 8 kişiye yakalama kararı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de FETÖ/PDY\'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 7\'si muvazzaf 1\'i ihraç 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturması kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yapılanan Kırıkkale merkezli 7 il de, FETÖ/PDY mensubu 7\'si muvazzaf biri ihraç 8 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Kırıkkale merkezli Şırnak, Kayseri, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Hatay\'da TSK içerisindeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 7\'si muvazzaf biri ihraç 8 kişi hakkında operasyon başlatıldı.