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Kırıkkale geçişinde Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KURBAN Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması nedeniyle şehirlerarası yollarda araç yoğunluğu arttı

27 Ağustos 2017 15:26

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KURBAN Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması nedeniyle şehirlerarası yollarda araç yoğunluğu arttı. 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale\'de ise araç trafiğinin artması üzerine trafik polisleri tedbirlerini artırdı. Kentten 24 saatte yaklaşık 80 bin aracın geçtiği belirtildi.
Kırıkkale\'de trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun karayolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçların güçlükle ilerlediğini hatırlatırken, ekiplerle denetimleri artırdıklarını açıkladı. Yoğunluğun fazla olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışan ekipler, sürücülere dikkatli araç kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.  Son 24 saatte Kırıkkale çevre yollarından 80 bin aracın geçtiği belirtildi.  Kırıkkale Emniyet Müdür Yardımcısı Aktürk, diğer personelle birlikte Trafik Müdürlüğü\'nü takviye ederek emniyet müdürlüğü kadrosuna dahil ederek 22 ekip ile çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi:
\"160 kilometrelik il yolumuzu bu ekip ile şehir içindeki muhtelif alanlarda görevlendirdik. Vatandaşlarımızın yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmamalarını, trafik kurallarına riayet etmelerini, sol şeridi fazla işgal etmemelerini, seyir halinde mutlaka cep telefonundan uzak durmalarını, alkollü kesinlikle araç kullanmamalarını tavsiye ediyoruz. Hız kurallarına uymaları ile kazasız belasız gidecekleri yere varacaklarına inanıyoruz\" diye konuştu.
Bu arada Kırıkkale-Ankara karayolunun 9\'uncu kilometresinde 9 araçlı meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonucu sürücüler sıkıntılı anlar yaşadı.

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