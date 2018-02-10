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Spor

Kırıkhanspor - Anadolu Bağcılarspor : 2-0

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) STAT: Kırıkhan HAKEMLER: Kenan Yarar (xxx), Levent Ergent (xxx), Hasan Aldı (xxx) KIRIKHANSPOR: Ferdi (xxx), Mustafa Acar (xx), Özcan (xx), Ahmet Karaman (xx), Egecan (xx), Erkan (xxx), Mustafa Olcaytu (xx), Erhan (xx),

10 Şubat 2018 21:14

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

STAT: Kırıkhan
HAKEMLER: Kenan Yarar (xxx), Levent Ergent (xxx), Hasan Aldı (xxx)
KIRIKHANSPOR: Ferdi (xxx), Mustafa Acar (xx), Özcan (xx), Ahmet Karaman (xx), Egecan (xx), Erkan (xxx), Mustafa Olcaytu (xx), Erhan (xx), Burak (xxx), Hüseyin (xx), Doğan (xx)
ANADOLU BAĞCILAR: Burak (xx)- Abdulsamet (xx), Halil İbrahim (xx) , Gökhan (xx),  Furkan (xx), Oğuz (xx), Arda (xxx) , Berat (xx), Bertuğ (xx), Murat Batuhan (xx), Ertuğrul (xx)
GOLLER: Dk. 5 ve Dk. 10  Burak (Kırıkhanspor)

TFF 3\'üncü Lig İkinci Grup\'ta mücadele eden Kırıkhanspor, evinde konuk ettiği Anadolu Bağcılarspor’u 2-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Kırıkhanspor puanını 20\'ye yükseltirken, Anadolu Bağcılar ise 28 puanda kaldı.
 

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