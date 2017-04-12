Kırık Kuyruk: Sokaktaki dostlarımızın kahramanı olun!

“Sokaktaki dostlarımızın kahramanı olun!” sloganıyla yola çıkan Kırık Kuyruk, sokakta yaşayan hayvanlara yardım edebilmek amacıyla hayvan dostlarının yardımlarını bekliyor.

Gönüllü bir grup kişinin kurduğu ve kâr amacı gütmeyen kirikkuyruk.com sitesinde boş kafeslerden, sokak hayvanları için indirim sağlayan veteriner ve petshoplara kadar birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

Site, kısa zamanda yardıma muhtaç sokak hayvanlarına en doğru ve etkili şekilde yardım edebilmek için bir veri tabanı oluşturmayı amaçlıyor ve “Sokak hayvanlarına yardımcı olabilmemizi sağlayacak her türlü bilgi, link, video, fikir ve önerinizi bizlerle paylaşın” çağrısını yapıyor.

Sokak hayvanlarına yardım etmek isteyen hayvanseverlere 38 farklı kategori sunan sitede ayrıca herkesin sokak hayvanlarına yardım etmesine olanak sağlayacak eğitici video, poster, yararlı link ve görseller de var.

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