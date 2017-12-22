Kırık cep telefonu ekranları tarihe mi karışıyor?

Ekranı kırık cep telefonlarını kullanmaktan bıkanları sevindirecek bir haber Japonya'dan geldi. Tokyo Üniversitesi'nde bir öğrenci yanlışlıkla, çatladığı ya da kırıldığı zaman kendini onaran yeni bir polimer cam tipini keşfetti.

Sputnik’in The Guardian'dan aktardığı habere göre, Japon bilim insanları, 'Polyether-Thioureas' adını verdikleri hafif polimerden yapılan yeni bir cam tipini keşfetti.

Bu yeni tip polimer cam, çatladığı ya da kırıldığı zaman basit bir şekilde elle baskı uygulandığında kendi kendini onarıyor.

Önde gelen bilim dergisi Science'da yayımlanan araştırma Tokyo Üniversitesi'nden Profesör Takuzo Aida ve ekibi tarafından yürütüldü.

İlk kez oda sıcaklığında kendini onarabilen katı materyal geliştirildi

Kendini onarabilen camların cep telefonu ekranları ve diğer kırılgan ürünlerde kullanılabileceği belirtiliyor.

Daha önce kendini onaran lastik ve plastik geliştirilimişti. Ancak ilk kez araştırmacılar oda sıcaklığında kendini onarabilen katı bir materyal geliştirdi.

Daha önce kendini onarabilen katı materyallerin yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyduğunun vurgulandığı araştırmada "Yüksek mekanik sağlamlık ve onarma kabiliyeti birbirini dışlamaya meyilliydi. Çoğu vakada parçalanan kısımları tamiri için 120 santigrat derece ya da daha yüksek derecede ısıtmak gerekiyordu" dendi.

Yanlışlıkla keşfedildi

Diğer taraftan kendini onarabilen polyether-thioureas camının özellikleri lisans öğrencisi Yu Yanagisawa tarafından yanlışlıkla keşfedildi.

Söz konusu materyal ile bir yapıştırıcı geliştirmeye çalışan Yanagisawa polimerin yüzeyinin kesilmesi sonrası kenarlarının birbirine yapıştığını ve 21 santigrat derecede elle 30 saniye bastırıldıktan sonra zarar görmemiş bir tabaka halinde olduğunu gördü.

Daha sonra yapılan ek deneyler maddenin birkaç saat içinde parçalanmadan önceki gücüne kavuştuğun tespit etti.

NHK'ya konuşan Yanagisawa ilk başta sonuca çok şaşırdığını ve bulgularını doğrulama amacıyla tekrar tekrar deney yaptığını anlatarak "Umarım kendini onarabilen cam, kırıldığı zaman atmamıza gerek kalmayan çevre dostu yeni bir materyal olur" dedi.

İngiltere'de kullanıcıların yüzde 21'den fazlasının telefon ekranı kırık

Daha önce de kendini onarabilen polimerin akıllı telefonlarda kullanabileceği araştırmacılar tarafından belirtilmişti.

Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar orjinal boyutundan 50 kat uzayabilen ve kırıldığı zaman 24 saat içinde kendini onaran bir polimerin bu tarz ürünlerde kullanılmasını önermişti.

2015'te 'iMend' adlı onarım şirketinin yaptırdığı bir araştırmaya göre ise İngiltere'de akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 21'inden fazlasının telefonunun ekranı kırık durumda.