Kırık camdan girip yaralı sürücüyü kurtardı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü Murat Karaaslan\'a (38), kadın sağlık görevlisi sol arka kapının camından girerek ilk müdahalede bulundu. Yaralı, diğer görevlilerin de yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Balıkesir\'in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Gökçeyazı Mahallesi\'nde Murat Karaaslan, yönetimindeki 42 AIG 28 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan araç, takla atarak yaklaşık 2 metrelik şarampole devrilip yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler, otomobilin yanına koştu. Araç içerisinde sıkışan Karaaslan\'ı konuşturup sakinleştirmeye çalışan sürücüler, 112 Acil ekiplerine haber verdi.

İhbarla olay yerine gelen 112 Acil ekibinde görevli kadın personel, yan dönen aracın kırılan sol arka kapı camından içeri girerek, yaralı Murat Karaaslan’a ilk müdahaleyi yaptı. Diğer görevliler ve çevrede bulunan vatandaşlar da yan duran aracı devrilmemesi için tuttu. Karaaslan, görevliler ve vatandaşlar tarafından sürücü kapısının camından çıkarılarak sedyeye konuldu. Karaaslan, ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Murat Karaaslan\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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