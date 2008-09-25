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Yaşam

Kırık camdan baktı, 10. kattan düştü

Küçükçekmece’de bir apartmanın penceresinin kırık camını fark edemeyen 5 yaşındaki Halit Burak Şenoğlu, 10’uncu kattan düşerek öldü.

25 Eylül 2008 03:00

Küçükçekmece’de bir apartmanın penceresinin kırık camını fark edemeyen 5 yaşındaki Halit Burak Şenoğlu, 10’uncu kattan düşerek öldü.

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Küçükçekmece Belediyesi tarafından Bezirganbahçe’de yapılan B58 Blok, 10’uncu katta oturan Medine Şenoğlu, çocukları Mücahit (7) ile Halit Burak’ı (5) evde bırakarak bakkala gitti. Bir süre sonra annesini merak eden Burak Şenoğlu, koridora çıktı. Koridor penceresinden annesine bakmak isteyen küçük Burak, koridor seviyesindeki camı olmayan pencereden bakarken düştü. Binanın girişine düşen Burak Şenoğlu öldü.

Site yönetimini suçlayan Mehmet Şenoğlu, oğlunun ihmal kurbanı olduğunu söyledi. Koridor pencerelerinin zemin seviyesinde olduğunu ve 3 aydır kırık olan camın takılması için site yönetimine sürekli uyarıda bulunduklarını belirten Mehmet Şenoğlu, "Burak’ın camın olmadığını fark edemediğini düşünüyorum. Camdan bakmak isterken aşağı düşmüş. Cam üç aydır yoktu. Ama yönetim bir türlü oraya cam takmadı. Aidat günü geldiği zaman hemen istiyorlar. Geç ödeyenlerden gecikme faizini de alıyorlar. Ama küçücük bir camı takmadılar. Oğlum yönetimin ihmali sonucu öldü. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" dedi. Burak, Kanarya Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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