Kırık ayakla konser verdi

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Zerrin Özer, Kastamonu’nun Abana İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen ‘26'ncı Abana Kültür Sanat ve Deniz Şenlikleri Festivali’ne katıldı. Akşam saatlerinde otobüsle Abana’ya gelen Zerrin Özer öğretmenevinde bir süre dinlendi. Abana İlçe Hastanesi’ne ait ambulansla öğretmenevinden alınan Özer, 1 saatlik gecikmeyle 23.30 sıralarında konser alanına geldi. Zerrin Özer, alçılı ayağıyla görevliler tarafından sedye üzerinde sahneye çıkartıldı. Bu sırada oldukça zor anlar yaşayan Özer'in çığlıkları hayranlarını üzdü. Uzun çabaların ardından sahneye çıkartılan Özer, kendisi için hazırlanan koltuğa oturtuldu. Alçılı ayağı, üzerine yastık konulan bir sehbanın üzerine yerleştirilen Özer, yaşadığı bu üzücü olaya rağmen Abana’ya geldiğini söyledi. Zerrin Özer, “Yola çıkarken büyük endişe içindeydim. İstanbul’dan buraya 14 saatlik bir yolculuk yaptık. Otelden buraya gelmekte güçlük çektim. Gecikme nedeniyle hepinizden özür dilerim” dedi.Hayranlarının coşkulu alkışları eşliğinde şarkılarına başlayan Özer, Kastamonu Valisi Mustafa Kara ve eşi Ayten Kara’nın da izlediği konserde yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Abana Belediye Başkanı Rıdvan Oyar ve eşi Seda Oyar, konser sonunda Zerrin Özer'e çeşitli hediyeler verdi.