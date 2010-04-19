Kırgızistan'da gerilim: 1 ölü, 11 yaralı

T24 - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te sabah saatlerinde çıkan gerilim halen sürerken, Ahıska Türkleri'nin yoğun olarak yaşadığı Mayevka köyünde 1 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.





Olayların başlamasının ardından, İçişleri Bakanlığı görevine Bakıt Alımbekov'un getirilmesinden sonra durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığı köye 600 polis sevk edildi.





Bölge Emniyet Müdür Yardımcısı Zakir Usmanov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bişkek çevresindeki olayları kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.





Sağlık merkezinden edinilen bilgiye göre, köyde 1 kişinin öldü, 11 kişi yaralandı.





Mayevka köyündeki yerel halka ait toprakları işgal eden binlerce genç, yerli halkla 6 saat süren taşlı sopalı kavganın ardından, Ahıska Türkleri'ne ait evleri yakmaya başlamıştı.





Komşu köylere sığınan Ahıska Türkleri'nin yaşadığı köyün yollarını trafiğe kapatan işgalciler, köye ambulans ve itfaiye araçların girmesine izin vermiyor.

