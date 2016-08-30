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BBC Türkçe

Kırgızistan'da Çin büyükelçiliğine intihar saldırısı

Kırgızistan\'ın başkenti Bişkek\'te Çin Büyükelçiliğini hedef alan intihar saldırısında zanlı öldü, üç güvenlik görevlisi yaralandı.

30 Ağustos 2016 14:16

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Çin Büyükelçiliğine bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.

Kırgızistan Başbakan yardımcısı Zeniş Razakov, intihar saldırısı olduğunu söylediği olayda eylemcinin öldüğünü, hepsi Kırgız vatandaşı olan üç elçilik çalışanının yaralandığını açıkladı.

Çin büyükelçiliğinde görevli güvenlik şefi yerel AKIpress haber ajansına yaralananlar arasında herhangi bir Çinlinin bulunmadığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda binanın üstünden dumanın yükseldiği görülüyor.

Ajanslar, zanlının, büyükelçilik yerleşkesi girişindeki kapıları bomba yüklü araçla yıktıktan sonra Çin büyükelçisinin rezidansına yakın bir noktada aracındaki patlayıcıları infilak ettirdiğini aktarıyor.

Olayın ardından Çin büyükelçiliğin yanı sıra yakında bulunan ABD büyükelçiliği de tahliye edildi.

Kırgız güvenlik güçleri olay yerinde soruşturma yürütüyor.

Kırgız yetkililer 2015'te Bişkek'te İslamcı militanları hedef aldığını söyledikleri terörle mücadele operasyonları düzenlemişti.

Yetkililer yaklaşık 500 Kırgız vatandaşının Suriye ve Irak'ta IŞİD'e katıldığına inanıyor.

Haziran ayında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nı hedef alan ve 44 kişinin öldüğü, 240 kişinin de yaralandığı saldırının faillerinden birinin Kırgızistan vatandaşı olduğu açıklanmıştı.

Kırgızistan'da Çinliler daha önce de saldırıların hedefi olmuştu. 2000 yılında Çinli bir yetkili silahla vurularak öldürülmüş ve saldırıdan Uygurlar sorumlu tutulmuştu.

2014 yılında Kırgız sınır kuvvetleri Uygur Çin karşıtı militan bir gruba üye oldukları sanılan 11 kişiyi yasadışı yollardan sınırı geçtikleri gerekçesiyle vurmuştu.

Ülkede yasadışı İslamcı örgüt Hizb ut-Tahrir'in varlık gösterdiği söyleniyor. Örgüt Taliban ve El-Kaide bağları nedeniyle 2006 yılında yasadışı ilan edilmişti.

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