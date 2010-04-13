Kırgızistan'da Bakiyev'in dokunulmazlığı kaldırıldı

T24-

Geçici hükümetinin yargı ve hukuktan sorumlu Başbakan Yardımcısı Azimbek Beknazarov, Anayasa Mahkemesi üyeleriyle dün yapılan görüşmenin ardından Bakiyev'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildiğini, kararı, geçici hükümetin Başbakanının da onayladığını söyledi.

Bugüne kadar Bakiyev'i beklediklerini ifade eden Beknazarov, bugün itibariyle Bakiyev'in kendi isteğiyle ortaya çıkmaması halinde yakalanması için operasyon yapılacağını kaydetti.





MUTLAK ŞEKİLDE PARLAMENTER SİSTEM





Öte yandan geçici hükümetin Başbakan Birinci Yardımcısı Almazbek Atambayev, Kırgızistan'ın bundan sonra mutlak şekilde parlamenter sistemle yönetileceğini söyledi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Birinci Yardımcısı olan Atambayev, "Kırgızistan tarihinde Devlet Başkanlığı yönetim sisteminin halka hiçbir fayda getirmediğini" ifade etti.

Anayasanın mutlaka değiştirileceğini belirten Atambayev, yeni anayasasının hazırlanmasında Almanya ya da Türkiye'yi örnek alacaklarını kaydetti.

Atambayev, parlamenter sistemle yönetilen Türkiye'nin Türk dili konuşan devletler arasında ekonomi, siyasi, kültürel açıdan en hızlı kalkınan ve gelişen ülke olduğunu söyledi.

Atambayev, "15 yıllık (Askar) Akayev iktidarı da 5 yıllık Bakiyev iktidarı da sadece kendi ailelerine hizmet etti. Halkına önem vermedi. Bundan sonraki hükümetlerin, halka, Türk hükümeti gibi hizmet etmesi halinde Kırgızistan'ın çok gelişecek" dedi.





ANAYASA MAHKEMESİNİN FAALİYETİ DURDURULDU



Kırgızistan'da geçici hükümet, Anayasa Mahkemesinin faaliyetini geçici olarak durdurdu.

Geçici hükümetin yargı ve hukuktan sorumlu Başbakan Yardımcısı Azimbek Beknazarov, 1993 yılında kurulan Anayasa Mahkemesinin devlet başkanının hakimiyetinin pekişmesi yönünde kararlar aldığını belirterek, ülkedeki durumun istikrarsızlaştırılması amacıyla kullanılmaması için mahkemenin faaliyetlerinin durdurulduğunu söyledi.





BAKİYEV CALALABAD'DA TARAFTARLARINA SESLENDİ



Kırgızistan'ın devrik Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev'in, memleketi Calalabad'da taraftarlarına seslendiği bildirildi.

Kentin ana meydanında yaklaşık iki bin kişiye hitap eden Bakiyev, "halen Devlet Başkanı olduğunu" belirtti. Bakiyev taraftarlarından şiddete başvurmamalarını istedi.

Bu arada, geçici hükümet üyesi Azimbek Beknazarov, bugün Bişkek'te yaptığı açıklamada, geçici hükümetin de bugün Calalabad'da miting düzenlemeyi planladığını, ancak taraflar arasında çatışma çıkması ihtimali nedeniyle toplantının yarına ertelendiğini söyledi.