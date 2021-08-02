Kırgızistan'ın ilk devlet başkanı Akayev, 16 yıl sonra soruşturma için ülkesine döndü

Sputnik Kırgızistan'ın haberine ülkenin ilk devlet başkanı Akayev, hakkındaki iddialarla ilgili ifade vermek üzere Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi'nde bulunuyor.

Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, soruşturma ve alınan kararlar hakkında açıklama yapılacağını duyurdu.

Daha önce Akayev'e Kumtor maden ocağının işletilmesiyle ilgili ihanet niteliğinde bir anlaşma imzalama suçlaması yöneltilmişti. Söz konusu anlaşma 1992'de imzalanmış, 1993'te tadil edilmiş ve 2003'te yeniden yapılandırılmıştı.

Mart 2005'teki devrimden sonra Moskova'ya yerleşen Akayev, o tarihten bu yana ülkesine hiç gitmemişti.