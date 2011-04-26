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Politika

KIRGIZİSTAN İLE VİZESİZ DÖNEM ANKARA (A.A)

26 Nisan 2011 22:47

-KIRGIZİSTAN İLE VİZESİZ DÖNEM ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye ile Kırgızistan arasında sınırlı olan 30 gün, 90 gün gibi süreler kaldırılmış oluyor. Böylece gerek Kırgızistan vatandaşları gerekse de Türk vatandaşları istediği zaman pasaportuyla beraber vizesiz seyahatini yapabilecek'' dedi. Başbakan Erdoğan, Kırgızistan Başbakanı Almazbek Atambayev ile Başbakanlık Merkez Bina'da ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, Kırgızistan ile üç anlaşmanın imzalandığını belirterek, artık Türkiye ile Kırgızistan arasında bugüne kadar sınırlı olan vize süresinin kaldırılmış olacağını ifade etti. Böylece artık Kırgız ve Türk vatandaşlarının istediği zaman pasaportuyla beraber vizesiz seyahat yapabileceğini belirten Erdoğan, ''Rahatlıkla Kırgızistan'a gidip gezebilecek, Kırgızistan'dan rahatlıkla gelip Türkiye'yi gezebilecek. Bu arada tırlarımız ve tırları da rahatlıkla seyahat edebilecekler. Sınırda onlar da vizelerini almak suretiyle bugüne kadar bazı sıkıntılar vardı, bu sıkıntılar da bu vesileyle aşılmış oluyor'' dedi.

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