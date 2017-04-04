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BBC Türkçe

Kırgızistan güvenlik birimleri: St. Petersburg saldırganı Kırgızistan doğumlu Ekbercan Celilov

Rus basını, 11 kişinin öldüğü metro saldırısının intihar bombacısı tarafından yapılmış olabileceğini yazmıştı

04 Nisan 2017 09:17

Rusya'nın St. Petersburg kentinde meydana gelen patlama sonrası, Rus güvenlik güçleri saldırının kaynağını belirleyebilmek için alarmda. Kırgızistan güvenlik birimleri, saldırganın Kırgısiztan doğumlu Ekbercan Celilov olduğunu açıkladı.

Rus basını, saldırının bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini yazıyor.

St. Petersburg kentinde dün iki metro durağı arasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.

Rusya'nın Interfax haber ajansı ismini vermediği bir emniyet kaynağına dayandırdığı haberinde, saldırının radikal İslamcı örgütlerle bağı olan bir intihar bombacısı tarafından düzenlendiğini yazdı.

Ekbercan Celilov

Saldırının "terör saldırısı" olduğu doğrulandı, ancak kaynağına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Rus basını ayrıca saldırıda Orta Asya asıllı kişi veya kişilerin rol oynamış olabileceğini yazmıştı.

RIA Navosti haber ajansına göre olay yerinin merkezinde Orta Asyalı bir kişinin cesedi bulundu, ancak bu kişinin saldırgan olup olmadığı teyit edilmedi.

Saldırıyı şimdiye kadar hiçbir örgüt üstlenmedi, ancak saldırı, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Suriye savaşında cihatçılara yönelik sürdürdüğü askeri operasyonlar nedeniyle Rusya'da saldırılar düzenlenmesi çağrısının ardından geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olay yerine çiçek bırakırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Putin'i telefonla arayarak başsağlığı dilediği öğrenildi.

Rus Terörle Mücadele Komitesi, patlamanın Sennaya Ploshchad ve Tekhnologichesky Institut metro durakları arasında gerçekleştiğini duyurmuştu.

Komite, St. Peterburg metrosunda bulunan bir bombanın da etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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