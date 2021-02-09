Kırgızistan’da 15 çocukta Kawasaki sendromu tespit edildi; Covid-19'la bağlantılı olabileceği düşünülüyor

Kırgızistan Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı Koruma Merkezi Direktörü Kamçıbek Uzakbayev, Kırgızistan’da 15 çocuğa, Covid-19 ile bağlantılı olabileceği iddia edilen Kawasaki sendromu teşhisinin konduğunu açıkladı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile bağlantılı olabileceği iddia edilen Kawasaki hastalığı Kırgızistan’da da görüldü. Kırgızistan Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı Koruma Merkezi Direktörü Kamçıbek Uzakbayev, ülkede 15 çocuğa Kawasaki sendromu teşhisinin konulduğunu bildirdi.

"Hastaların durumu ağır"

Kawasaki sendromu tespit edilen çocukların 2 ila 16 yaş arasında olduğunu belirten Uzakbayev, hastaların durumunun ağır olduğunu söyledi. Uzakbayev, Kawasaki hastası çocukların çoğunda daha önce Covid-19 görüldüğünü vurguladı. Uzakbayev, 13 çocuğun daha sağlık kontrolünden geçtiğini belirterek, çocukların Kawasaki hastası olmadığı konusunda umutlu olduğunu dile getirdi.

Çocukluk çağında en sık karşılaşılan damar iltihaplarından biri olan Kawasaki hastalığı, özellikle 5-6 yaş çocuklarda görülüyor. Hastalığın en etkin nedeni ise virüsler olarak biliniyor.

Kawasaki sendromu nedir?

Kawasaki hastalığında bunların dışında vücutta döküntü, gözlerin konjonktiva dokusunda kızarıklık, konjonkltivit dediğimiz iltihaplanma ve boyundaki lenf bezlerinde büyüme özellikle tek taraflı olabilir. Ağız içinde enfeksiyonlar, dudaklarda çatlaklar ve aşırı bir kızarıklık yine bu hastalığı düşündüren bulgulardandır. İyileşme döneminde el-ayaklarda deri soyulmaları da olabilir. (İHA)