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Dünya

Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Gülen okullarının neler yaptığından haberdarız ve kapatmıyoruz

"Bu okulları darbe hazırlığı yapan bir siyasi teşkilatla karıştırmak saçmalık olur"

01 Aralık 2016 22:13

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, ülkesindeki Fethullah Gülen cemaatine ait Türk okullarının kapatılmayacağını duyurdu.

Karar'da yer alan habere göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Başkent Bişkek’te basın toplantısında konuşan Atambayev şunları söyledi:

“Ben Gülen’i tanımıyorum. Fakat Sebat okullarını, Türkiye ve Kırgızistan’da darbe hazırlığı yapan bir siyasi teşkilatla karıştırmak saçmalık olur. Biz Sebat'ın neler yaptığından haberdarız. Ama tabii ki yine de ben kurumun tüzüğün değiştirilmesi konusunda talimat verdim. Ayrıca bu okulların en başlıca kurucularından birinin eğitim bakanlığı olması hususunda anlaştık. Bakanlık projeyi bloke edebilecek kapasitede olacak. Kontrolü artıracağız. Fakat okulun ismini de Sapat diye değiştiriyoruz, bu da kalite anlamına geliyor.”

 

Erdoğan'a "Tayyip Abi" demişti

 

Atambayev, daha önce bir toplantıda Erdoğan'a "Tayyip Abi" diye seslenmiş ve "50 milyon dolar borcumuzu sil, senden başka bir abimiz mi var" demişti.

Gazetecilerin, 'Türkçe konuşan devletler arasında yapılacak zirvenin ertelenmesi Erdoğan’la ilişkilerin kötüleşmesinden dolayı mı?' sorusunu Atambayev şöyle yanıtladı:

“Erdoğan’a müteşekkirim. Türkiye 50 milyon dolarlık borcumuzu sildi. Bişkek’te Türk hastanesi inşa ediliyor. Bahsettiğiniz zirve gelecek yılda, mart sonu veya nisan başlarında olacak. Erdoğan’la ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’le bu konuyu görüştük.”

 

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